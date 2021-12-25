Selçuk Üniversitesinde 'TEDx EuropeanClimatePactKonya' etkinliği - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesinde 'TEDx EuropeanClimatePactKonya' etkinliği

25.12.2021 00:15
Selçuk Üniversitesinde 'TEDx EuropeanClimatePactKonya' etkinliği

Selçuk Üniversitesinde (SÜ), iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturma ve çözüm önerilerine katkı sunmak amacıyla "TEDx EuropeanClimatePactKonya: Bozkırda İklimi Konuşmak" isimli etkinlik düzenlendi.

Selçuk Üniversitesinde (SÜ), iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturma ve çözüm önerilerine katkı sunmak amacıyla "TEDx EuropeanClimatePactKonya: Bozkırda İklimi Konuşmak" isimli etkinlik düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Zerrin Savaşan, SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "TEDx EuropeanClimatePactKonya" etkinliğinin akademi ve sivil toplum örgütlerini iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araya getirdiğini söyledi. Etkinliğin akademi ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği içerisinde çalışmasına katkı sunacağına inandığını ifade eden Doç. Dr. Savaşan, "Bu tür etkinliklerin sürdürülmesini, farkındalığın toplum ve üniversite öğrencilerinde oluşturulmasını amaçlıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Etkinliğin birinci oturumunda Doç. Dr. Zerrin Savaşan "İklim Değişikliği ile Mücadelede Hukukun Rolü: Çözüme Katkısı Ne Ölçüde Olabilir? " konusunda konuşma yaptı. İkinci oturumda ise Nesibe Melike Köseoğlu Demir "Canlı Toprak, Yaşayan Yeryüzü", Maya Özbayoğlu "İklim Aktivizminden İklim Krizi Sonrası Bir Ütopya için Mücadele", Sevim Baki "Sen, Sana Düşeni Yap" konulu konuşma gerçekleştirdi.

Etkinliğe SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karakaya, öğretim elemanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü: (0332) 223 82 09- 223 81 88- 223 81 87

iletisim@selcuk. edu. tr

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Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı, Erasmus, Selçuk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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