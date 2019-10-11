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Selçuk Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatına destek

1 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Senatosu, Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.

Selçuk Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Senatosu, Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.


Selçuk Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda düzenlenen bildiri sunumuna; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Genel Sekreter İbrahim Halıcı ile senato üyeleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından okunan bildiride şu görüşlere yer verildi:


"Selçuk Üniversitesi Senatosu olarak, özellikle ülkemizin içinde bulunduğu durum ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk nedeniyle üniversitemiz ve bilim dünyası adına bu bildiriyi yayınlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG VE DAEŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın ülke sınırlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya dönük bir harekat olduğu aşikardır. Millet iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçmişte gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatını akademi camiası olarak destekliyoruz. Bu harekatın amacı, ülkemiz karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak, silah gücünü kullanarak ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturmak ve yurtlarına dönmelerini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Bağımsızlığımıza kasteden, sınır güvenliğimizi tehdit eden bu terör örgütleriyle mücadele uluslararası hukuka ve evrensel değerlere uygun etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Selçuk Üniversitesi Senatosu olarak bu barış harekatının başarıya ulaşmasını niyaz ediyoruz. Bu vesile ile gazilerimize Allah'tan şifa diliyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz." - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Selçuk Üniversitesi, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
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