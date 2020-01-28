Selçuk Üniversitesinden depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesinden depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 118 topluluk, 75 bin öğrenciyle Elazığ'daki depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Selçuk Üniversitesinden depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Selçuk Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 118 topluluk, 75 bin öğrenciyle Elazığ'daki depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesinin, Elazığ ve çevre illerde yaşanan depremden etkilenenlere kayıtsız kalmadığını belirtti.

Toplanan yardımların, depremzedelere en kısa sürede ulaştırılacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Depremin olumsuz etkilerini bir nebze olsun gidererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatan üniversitemiz, temel ihtiyaçlara yönelik yardım kampanyası başlattı. Üniversitemiz, depremden etkilenen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kamp yatağı, uyku tulumu ve gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemelerini bünyesinde toplayacak. Daha sonra yardımlar, Elazığ başta olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaştırılacak."

Selçuk Üniversitesi, Elazığ, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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