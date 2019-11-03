Selçuk Üniversitesine teşekkür plaketi verildi

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e Akdeniz'in tarih, doğa ve kültür kenti Anamur'dan teşekkür plaketi verildi.



Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı etkinlikleri kapsamında, hem fuara hem de Anamur'a olan katkılarından dolayı kurum ve kuruluşlara birer plaket takdim edildi. Plaket töreninde Selçuk Üniversitesine de katılımlarından dolayı bir teşekkür plaketi verildi. Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tekocak'ın Anemurium Antik Kentinde 2016 yılından bu yana yürütmekte olduğu kazı ve restorasyon çalışmaları ile Anamur'un kültür ve turizm potansiyeline çok önemli bir katkı sağladığından fuar plaket töreni Anemurium Antik Kenti'nde bulunan antik Odeon yapısında gerçekleştirildi.



Törende Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin adına hazırlanmış olan plaketi, kendisi adına törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın elinden aldı. Oldukça kalabalık ve coşkulu geçen plaket törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra basın mensupları, öğrenciler ve Anamur halkı katıldı.



Plaket takdim töreninde Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Anemurium Kazısı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Tekocak bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Anamur ile Kıbrıs arasında yaşanmakta olan kardeşliğin esasında yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir geçmiş ve de uzun bir tanışıklığın tezahürü olduğunu, bunun temellerinin de Anemurium Antik Kenti'nde atıldığını belirten Tekocak sonrasında Anemurium Antik Kenti hakkında kısa bir bilgi verdi. Konuşmanın sonrasında düzenlenen mini konserin ardından da hediyeler takdim edildi. Selçuk Üniversitesini 4 yıldır Anamur'da başarılı çalışmaları ile temsil etmekte olan Doç. Dr. Mehmet Tekocak Selçuk Üniversitesi Anemurium Kazısı olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya günün anısına hediyelerini sundu. KKTC Başbakanı da Selçuk Üniversitesi Anemurium Kazısı'na bir hediye verdi. - KONYA