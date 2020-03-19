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Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı.
6 saat önce
Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı.
Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:32 Kaynak: AA
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