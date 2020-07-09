Selçuk: "Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var öğrenmenin uzağı yakını, şimdisi sonrası yok"... - Son Dakika

Selçuk: "Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var öğrenmenin uzağı yakını, şimdisi sonrası yok"...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantının yapıldığı salona gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantının yapıldığı salona gelişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:29 Kaynak: AA
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