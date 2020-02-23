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Selçuk: "(Van'da depremden etkilenen okullar) Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici...
7 saat önce
Selçuk: "(Van'da depremden etkilenen okullar) Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Selçuk: "( Van'da depremden etkilenen okullar) Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz."
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