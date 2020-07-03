Selçuk ve KOP'tan yerli ve milli tohum için iş birliği - Son Dakika

Selçuk ve KOP'tan yerli ve milli tohum için iş birliği

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında bir dizi protokol imzalandı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında bir dizi protokol imzalandı.

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Selçuk Üniversitesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle KOP TEYAP kapsamında; Ziraat Fakültesi ile "Tıbbi Bitkiler Fide Üretim Araştırma ve Eğitim Serası Projesi", Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile "KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Tohum Islah Projesi", Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile de "KOP Bölgesinde Tanelik Mısırda Akıllı Tarım Eğitim Projesi" için protokoller imzalandı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur, beraberindeki heyet ve akademisyenler katıldı.


İmza töreninin ardından konuşan Rektör Metin Aksoy, "Ziraat Fakültesi üniversitemizin en köklü fakültesidir. Bizim göz bebeğimizdir. Ziraat Fakültemizin desteğiyle kendi kendine yeten bir üniversite olma niyetindeyiz. Protokollerin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.


Protokolün taraflar için hayırlı olmasını dileyen KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur, "İmzasını atarak hayata geçireceğimiz ve başkanlığımız tarafından Tarımsal Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen Tohum Islahı Projesi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından uygulanacaktır. Bilindiği üzere, ülkemizde diğer tohumlarda olduğu gibi havuç tohumunda da büyük oranda dışa bağımlılık söz konusudur. Selçuk Üniversitesi - KOP iş birliği ile yürütülecek bu projede nihai hedefimiz; ülkemizin ilk yerli ve milli hibrit mor havuç çeşitlerinin ıslahını yaparak tohumda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca ıslah edilecek ve piyasa çeşitleri ile rekabet edebilecek yerli havuç tohumlarının üretilmesi ile bu tohumların ihraç edilmesi de sağlanabilecektir" şeklinde konuştu.


Ziraat Fakültesi ile yapılacak projenin saha çalışmalarının 3 yıl süreceğini söyleyen Başkan Vekili Tongur, "İlk aşama 2022 yılında tamamlanacak ve inşallah 2023 yılında yerli ve milli tohumlarımız ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda proje Türkiye'nin 2023 hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.


"120 saat teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek"


Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile gerçekleştirilecek, "KOP Bölgesinde Tanelik Mısırda Akıllı Tarım Eğitim Projesi" kapsamında, tohum ve ilaç alımı, solucan gübresi ekipmanları kurulumu ve damla sulama ekipmanı kurulumu yapılarak, 120 saat teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek. Proje ile tanelik mısır üretiminde çiftçilerin kullandığı su ve gübre miktarlarının azaltılması, verimde artışların olması ve böylece çevre sağlığını dikkate alan sürdürülebilir ve karlı bir üretim tekniğinin çiftçilere öğretilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.


Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin yapacağı Tıbbi Bitkiler Fide Üretim Araştırma ve Eğitim Serası Projesi'yle üretimden pazarlama ve tüketime kadar tıbbi ve aromatik bitkilerden sürdürülebilir eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, sürekli eğitim modelinin oluşturulması ve öğrencilere bu bitkilerin yetiştirilme aşamaları uygulamalı olarak gösterilecek. Aynı zamanda fakülte bünyesinde bölge çiftçilerine Tıbbi Bitkiler Fide Üretim Eğitimi de verilecek. Proje kapsamında; 200 m2'lik bir sera yapılarak, 200 kg tıbbi aromatik bitkiler tohumu alınacak. 60 saat teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek.


Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nün "KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Tohum Islah Projesi" ile ülkemizde ilk yerli hibrit mor havuç çeşitlerinin ıslahını yaparak tohumda dışa bağımlığı tamamen bitirmek hedefleniyor. - KONYA

Selçuk Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selçuk ve KOP'tan yerli ve milli tohum için iş birliği - Son Dakika Ekonomi

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