Selçuk: "(Video Kütüphanesi) Ücretsiz Olarak, Mobil Olarak, Bir Ip Tv Üzerinden ya da Başka Yerden,...
39 dakika önce
Selçuk: "(Video kütüphanesi) Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı.
Selçuk
: "(Video kütüphanesi) Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:33 Kaynak: AA
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