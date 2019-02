Selçuk Yaşar Ödülü Sahiplerini Buldu

Türkiye'nin iş, kültür, eğitim ve spor alanlarında müstesna bir yere sahip olan Selçuk Yaşar'ın vizyonunu geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü sahiplerini buldu.

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2019 yılı teması 'girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon alanlarında başarılı çalışmalar yapan ve bunların sonucunda Türkiye'nin kalkınmasında veya tanınmasında önemli rol oynayan kişi ya da kurumlar' olarak belirlenen Selçuk Yaşar Ödülü, akademik kimliği ile girişimci kimliğini bütünleştiren ve genç girişimcilere ilham veren çalışmalara sahip olan bilim insanı Prof. Dr. Aytül Erçil ile sosyal inovasyon konusunda çalışmaları olan iş insanı Tekfen Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'e takdim edildi.



Seçici Kurul ise Yaşar Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Başkanlığında, Allianz Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Berker, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve Dr. Yılmaz Argüden'den oluştu.



"Küresel ölçekte, yenilikçi ve sürdürülebilir olma vizyonuyla çalışıyoruz"



Sunuculuğunu Ece Vahapoğlu'nun üstlendiği gecenin açılış konuşmasını Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer yaptı. Türkiye'ye pek çok ilki kazandırmış çok değerli işadamı, Yaşar Üniversitesi'nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın eğitimin ülke kalkınmasındaki önemli rolünü hep vurguladığını söyleyen Dinçer, "Yaşar Üniversitesi çok çalışarak çeşitli yatırımları hayata geçirdi, gelişimini sürdürdü. Selçuk Yaşar'ın bu inancı sayesinde üniversitemiz hem nitel hem de nicel olarak büyüyerek bugünlere geldi. Çağın gereksinimleri doğrultusunda yeni bölümler ve programlar açıldı. Bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite olma misyonuyla hareket ediyoruz. Yaşar Üniversitesi küresel ölçekte, yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olma vizyonu ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.



"Bilim, birlik, başarı ilkesi ışığında çalışmaya devam edeceğiz"



Bilim, birlik, başarı kavramlarının Selçuk Yaşar'ın hayatında çok önemli yer tuttuğunu söyleyen Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Her zaman gelişmenin ve ilerlemenin en temel unsurunun eğitim olduğuna inanan Selçuk Yaşar, büyük bir heyecanla bugüne kadar pek çok eğitim kurumunun kurulmasına vesile olmuştur. Yaşar Üniversitesi ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle üniversitemizin ve vakfımızın kurucusu Selçuk Yaşar'ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak üzere, Selçuk Yaşar Ödülü'nü hayata geçirdik. Bu çerçevede 'girişimcilik, yenilikçilik, inovasyon alanlarında ülkemizin ekonomik gelişimi ile sanat ve kültür alanlarında katkıda bulunan öncü insanlar ve kurumları' teşvik etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Selçuk Yaşar, gurur duyduğunu paylaştı"



Gecenin bir diğer konuşmasını Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar yaptı. Selçuk Yaşar'ın hayatının mottosunu bilim, birlik, başarı kelimelerine sığdırmayı başardığını söyleyen Yaşar, "Bu üç kelime bugün ödüllerini vermekten gurur duyduğumuz girişimcilik, yenilikçilik, inovasyon kriterlerini karşılıyor. Bugün, Selçuk Yaşar Ödülü'nü takdim etmek üzere bir aradayız. Selçuk Yaşar girişimci kişiliğini, yenilikçilik ve inovasyona olan inancını yansıtan bu ödülden ne kadar mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu sizlerle paylaşmamı, ödüle layık görülen kişileri yürekten kutladığını ifade etmemi istedi" dedi.



"Ülkemiz genç Selçuk Yaşarların elinde olacak"



Gecenin bir diğer konuşmasını ise Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yaptı. Ödül töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Eczacıbaşı, "Yaşar Ailesinin gerçekleştirdiği ilklere bir yenisi daha ekleniyor. İlk ödülün temasının girişimcilik olmasını da çok anlamlı buluyorum. Selçuk Yaşar, hayatının merkezine girişimciliği, inovasyonu koymuş bir insandı. Güçlü bir vizyonu benimseyen dinamik bir toplumun gerçekleştireceklerinin sınırı yoktur. İlk sahiplerini bulacak bu ödülün Selçuk Yaşar'la aynı hayali taşıyan girişimcileri daha da cesaretlendireceğine inanıyorum. Ülkemiz genç Selçuk Yaşarların elinde olacak. Ülkem için ben ne yapabilirim sorumluluğuyla hareket edecekler" dedi.



"Ödülün ilkini almak çok gurur verici"



Bülent Eczacıbaşı'nın konuşmasının ardından Selçuk Yaşar Ödülü'ne layık görülen isimler açıklandı. Prof. Dr. Aytül Erçil, ödülün anlamını şu sözlerle ifade etti: "Vizyoner ve girişimci kişilerin adına verilen bu ödülün ilkini almak çok gurur verici. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yeni bilgi üretmenin ve inovatif hizmetlere dönüştürmenin rekabette olmazsa olmaz hale geldiğini düşünüyorum. Katma değeri olan ürünler yapmamız lazım. Özellikle üniversitelerde dönüşmeli. Selçuk Yaşar kitabında hayal kurmaktan bahseder. Hayal kurmak girişimciliğin ilk adımı. Bu ödülün katma değer katan girişimlere ilham kaynağı olmasını diliyorum".



"Gel de gurur duyma"



Tekfen Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit ise ödül konuşmasında, "Ödül almak her zaman gurur verici ve teşvik edici. Kimin tarafından, kimin adına ihdas edilmiş olması da çok önemli. Yaşar Üniversitesi tarafından Selçuk Yaşar adına ihdas edilen bu ödülü, ilk töreninde alıyorum. Sanayi, eğitim, sanat, spor, sosyal sorumluluk alanlarının her yönünde Selçuk Yaşar'ı buluyoruz. Sosyal sorumluluk alanını hiç ihmal etmedi. TÜSİAD'ın aktif kurucularından oldu. Böyle değerli, öncü bir arkadaşım adına ihdas edilen ödülü alıyorum. Gel de durur duyma ve şükran borcunu ifade etmeye gayret et. Ödüle layık görenlere şükran ve saygılar sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

