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Selçuk: "Yıllık programımız bu sene geçerli değil. Geçerli olan yıl sonunda öğrencilerimizin...
6 saat önce
Selçuk: "Yıllık programımız bu sene geçerli değil. Geçerli olan yıl sonunda öğrencilerimizin ulaşmasını beklediğimiz yere ulaşmak için telafi paketi.
Selçuk: "Yıllık programımız bu sene geçerli değil. Geçerli olan yıl sonunda öğrencilerimizin ulaşmasını beklediğimiz yere ulaşmak için telafi paketi."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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