Son Dakika Haberleri: Selçuk Yöntem, "Benim adım Feuerbach"le İKÜ'de sahne aldı
Son Dakika Güncel Selçuk Yöntem, 'Benim adım Feuerbach'le İKÜ'de sahne aldı

Selçuk Yöntem, "Benim adım Feuerbach"le İKÜ'de sahne aldı

6 saat önce

Oyuncu Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldığı "Benim Adım Feuerbach" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Oyuncu Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldığı "Benim Adım Feuerbach" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezindeki gösterime, tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Uzun süre akıl hastanesinde yattıktan sonra oyunculuk mesleğine geri dönmek isteyen bir adamın hikayesini konu alan "Benim Adım Feuerbach", Alman oyun yazarı Tankred Dorst tarafından kaleme alındı.

Türkiye'de ilk olarak 1995 yılında oynanan oyun, 23 yıl aradan sonra geçen yıl tekrar sahnelenmeye başlandı.

Türkçe'ye çevirisi Sema Engin Edinsel tarafından yapılan ve tek perdeden oluşan oyunun yönetmen koltuğunda ise Ayşenil Şamlıoğlu oturuyor.

Dekor tasarımı Gül Emre'ye, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait olan oyunda, Selçuk Yöntem'e, oyuncu Toprak Can Adıgüzel ve Aslı Samat eşlik ediyor.

Selçuk Yöntem, Benim adım Feuerbach le İKÜ'de sahne aldı

İstanbul Kültür Üniversitesi, Selçuk Yöntem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:39 Kaynak: AA
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