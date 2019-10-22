Son Dakika Haberleri: Selçuk Yöntem'i dolandıran kadın emlakçı 4 yıl hapis cezası aldı
Son Dakika Magazin Selçuk Yöntem'i dolandıran kadın emlakçı 4 yıl hapis cezası aldı

Selçuk Yöntem'i dolandıran kadın emlakçı 4 yıl hapis cezası aldı

1 saat önce

Yasemin Taşkıran, Selçuk Yöntem'den 'ev alacağım' diyerek 350 bin TL kapora aldı.

Selçuk Yöntem'i dolandıran kadın emlakçı 4 yıl hapis cezası aldı, System.String[]

Yasemin Taşkıran, Selçuk Yöntem'den 'ev alacağım' diyerek 350 bin TL kapora aldı. Ancak bir türlü evin tapusunu alamayan ünlü oyuncu Yöntem de, Mart 2019'da Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, emlakçı Yasemin Taşkıran tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.


Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Taşkıran'a Girne'de alınacak bir ev için 350 bin TL gönderdiğini ancak evin alınmadığını, paranın da kendisine iade edilmediğini belirtti.


Yöntem'in suç duyurusu üzerine emlakçı kadın Girne'de gözaltına alınmıştı. Yasemin Taşkıran, tefecilere olan borcu nedeni ile parayı aldığını savunması yaptı.


Yasemin Taşkıran'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Girne'de mahkemeye çıkarılan Taşkıran, dolandırıcılık suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Selçuk Yöntem, Taşkıran, Girne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:19 
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