Selçuk Yöntem ve Elif Dürüst birlikte görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Selçuk Yöntem ve Elif Dürüst birlikte görüntülendi - Son Dakika Magazin

Selçuk Yöntem ve Elif Dürüst birlikte görüntülendi

46 dakika önce

Oyuncu Selçuk Yöntem önceki akşam sosyetenin önemli isimlerinden Elif Dürüst'ün de arasında bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler da Mario'da yemek yedi

Selçuk Yöntem ve Elif Dürüst birlikte görüntülendi, System.String[]

Snob Magazin'in haberine göre; Gece yarısı mekandan Elif Dürüst'le birlikte ayrılan Yöntem, gazetecilerin patlayan flaşlarını görünce gülümsedi.

Elif Dürüst geçtiğimiz günlerde Selçuk Yöntem'in Okan Bayülgen'le beraber rol aldığı 'Amadeus' adlı tiyatro oyununu izlemişti.

Selçuk Yöntem, Elif Dürüst, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:41 
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