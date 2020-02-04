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Selçuk Yöntem ve Elif Dürüst birlikte görüntülendi
46 dakika önce
Oyuncu Selçuk Yöntem önceki akşam sosyetenin önemli isimlerinden Elif Dürüst'ün de arasında bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler da Mario'da yemek yedi
Snob Magazin'in haberine göre; Gece yarısı mekandan Elif Dürüst'le birlikte ayrılan Yöntem, gazetecilerin patlayan flaşlarını görünce gülümsedi.
Elif Dürüst geçtiğimiz günlerde Selçuk Yöntem'in Okan Bayülgen'le beraber rol aldığı 'Amadeus' adlı tiyatro oyununu izlemişti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:41
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