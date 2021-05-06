Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin başrolünü paylaştığı 'Akis' yarın New York'ta - Son Dakika

Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin başrolünü paylaştığı 'Akis' yarın New York'ta

06.05.2021 07:34
Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin başrolünü paylaştığı 'Akis' yarın New York'ta, System.String[]

İLK FİLMİ ÖDÜL ALMIŞTIİlk filmi "Damat Koğuşu" ile adını duyuran İlker Savaşkurt, ikinci uzun metrajı "Akis"i (Reflection) seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

İLK FİLMİ ÖDÜL ALMIŞTI

İlk filmi "Damat Koğuşu" ile adını duyuran İlker Savaşkurt, ikinci uzun metrajı "Akis"i (Reflection) seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmin dünya prömiyeri, New York'ta düzenlenen 16. Harlem Uluslararası Film Festivali'nde yapılacak. Gösterim, festivalin "Dünya Sineması" bölümünde yarın gerçekleşecek. İlker Savaşkurt, ilk filmiyle 2017 yılında aynı festivalden "en iyi yabancı film" ödülünü kazanmıştı.

İNGİLİZCE ÇEKİLDİ

Mehmet Kala'nın yazdığı tiyatro oyunundan uyarlanan filmde Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam rol alıyor. Yapımcılığını Hasan Adalı'nın üstlendiği, İngilizce çekilen film, İstanbul'daki bir otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikayesini anlatıyor.

Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin başrolünü paylaştığı 'Akis' yarın New York'ta

Selçuk Yöntem, İngilizce, New York, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin başrolünü paylaştığı 'Akis' yarın New York'ta - Son Dakika Magazin


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