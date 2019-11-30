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Selçuk: "Yüz binlerce öğretmen sürekli eğitim almak istiyor"
6 saat önce
Katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:52 Kaynak: AA
Katılımcılar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu. (4)
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