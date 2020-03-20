Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekyatırmacı, mesajında, Miraç Kandili'nin, Allah'ın kullarına sunduğu lütuf ve hikmeti ifade ettiğini belirtti.

Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle toplumun en çok ihtiyaç duyduğu durumların başında birlik ve beraberliğin geldiğini vurgulayan Pekyatırmacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son günlerde ülke olarak daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zor günlerden geçiyoruz ve böylesi anlamlı, mübarek geceler bu birlik ve beraberliğe tüm gönüllerin insanlık için duaya durmasıyla vesile olacaktır. Tüm dünyayı tehdit eden ve etkisine alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın almış olduğu camilerde ibadetlere ara verilmesi toplum sağlığımız açısından son derece önemli bir tedbirdir. Tüm hemşehrilerimizi bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Bu kurallara uymamak kul hakkı ihlalidir. İnşallah bu süreci olabildiğince hızlı ve sıkıntısız bir şekilde atlatacağız ve normal hayatımıza geri döneceğiz."

Dünya mazlumlarının da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Pekyatırmacı, "Tüm milletimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.