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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Kadim Başkentin Kültürünü Gelecek Nesillere Anlatmak En Önemli Vazifelerimizden" - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Kadim Başkentin Kültürünü Gelecek Nesillere Anlatmak En Önemli Vazifelerimizden"

25.06.2021 17:08
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı;

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kadim şehir Konya'nın başkent oluşunun 924. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kadim şehir Konya'nın başkent oluşunun 924. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarihe ilim, irfan, kültür, sanat ve daha birçok konuda iz bırakan Selçuklu medeniyetine asırlarca başkentlik yapan Konya'nın başşehir oluşunun 924. sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başlangıcı geçmişin derinliklerinde yer alan Selçuklu medeniyetinin eşsiz mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi: "Kadim bir medeniyetin emanetine sahip çıkma adına önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu topraklara hakim olmanın değil, hizmet etmenin erdemine vakıf olmuş olan bir neslin torunları ve devletin mirasçıları olarak, üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için gayret ediyoruz.

Selçuklu medeniyetini tanıtmak üzere büyük bir misyon yüklendik. Bu sorumluluk bilinciyle, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, özgün ve nitelikli çalışmalar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığınca himaye edilen ve 21 ülkedeki Selçuklu eserlerini konu alan Büyük Selçuklu Mimari ve Müze Eserleri Envanteri, Anadolu Selçuklu Dönemi Eserleri Fotoğraf Albümü, Uluslararası Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu, Uluslararası Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, ABD ve Avusturya'da gerçekleştirilen Selçuklu Eserleri Fotoğraf Sergisi, Türkmenistan'da açılan Büyük Selçuklu Mirası Sergisi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen Selçuklular Sergisi, Belediyemizce gerçekleştirilen etkinliklerden sadece bir kaçıdır.

Tarihi eserler bakımından Türk izlerinin en yoğun şekilde bulunduğu sayılı şehirler arasında yer alan Konya, Selçuklulara iki asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle Türk mimarisinin gözde eserleri sayılan abidelerle süslenmiştir. Bu nedenle ilim, kültür ve sanat dünyamıza yeni bir eser kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda "Konya Kitabeleri" isimli iki ciltlik kaynak eseri ve "Anadolu Selçuklu Dönemi Köşkler ve Saraylar" adlı kaynak eseri de kısa bir zaman önce yayın hayatına kazandırdık.

Tabi ki derin ve kadim bir medeniyet olan Konya içerisinde daha birçok zenginliği barındırıyor. Bizlerin yaptığı bu çalışmalar kadim geleneğin yanında yeterli değildir ancak aldığımız bu ilhamla Selçuklu medeniyeti Konyamıza yakışır birçok eser daha kazandırmanın gayreti içinde olacağız ve yeni neslimize en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Konya'nın Selçuklu'ya başkent oluşunun 924. yılını kutluyor, bu güzel yurdu bize vatan kılan Selçuklu Sultanlarını ve tüm gelmiş geçmiş şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 'Kadim Başkentin Kültürünü Gelecek Nesillere Anlatmak En Önemli Vazifelerimizden' - Son Dakika


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