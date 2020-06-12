Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 8 mahalleyi ziyaret etti - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yeni normale geçiş günlerinde ilçede bulunan 8 mahalleyi ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Pekyatırmacı'nın, Çatlı, Meydan, Dağdere, Bağrıkurt, Dokuz, Sızma, Yükselen ve Ardıçlı mahallelerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde vatandaşlarla bir araya gelemedik. Elhamdülillah bu günlerde virüs etkisini azalttı ve yeni normal sürece geçiş yaptık. Biz de sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uzun süre bir araya gelemediğimiz vatandaşlarla özlem giderdik, istek ve önerilerini dinledik. Bu süreçte vatandaşlara aksatmadan hizmetimizi sürdürdük. İnşallah bu normalleşme sürecinin tamamen bittiği ve hepimizin bir arada olduğu günlere tekrar en kısa sürede döneriz. Önemli olan bugünlerde rehavete kapılmamak."