Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı belediye çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, bayram sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Zabıta Merkez Karakolunda personel ile bayramlaşan Pekyatırmacı'nın, daha sonra Anadolu Sanayi içindeki Çevre ve Kontrol Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde personelle bayramlaştığı belirtildi.

Açıklamada, Pekyatırmacı'nın son olarak belediye hizmet binasındaki personelin bayramını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tebrik ettiği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu bayramı dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde evimizde geçirmek zorunda kaldık. İnşallah bu evde kalmamızın sonucunda önümüzdeki bayramlarda daha çok kucaklaşıp, hasbihal edeceğiz. Zor geçen bu bayramın hemen sonrasında personelimizle bayramlaştık. Tabi gönül isterdi ki hepsi ile tokalaşıp sarılalım ancak sosyal mesafemizi koruyarak bayramlaştık. Bizim, belediye olarak bizden hizmet bekleyen herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim."