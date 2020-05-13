Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı çocuklarla parkta bir araya geldi - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 0-14 yaş aralığındaki çocuklarla parkta bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sancaktepe Parkı'nda incelemelerde bulunan Pekyatırmacı'nın, çocuklarla sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, parklarda çocukların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin çocuklarımız için izin verdiği günden bu yana çocuklarımız için ekiplerimizi seferber ettik. Ekiplerimiz kararın alındığı günden bu yana parklarımızda dezenfekte çalışmaları yaptı. Çocuklarımızın parklarda güvenle oynayabilmeleri için gereken önlemleri aldık. Parklarımızda çocuklarımızın seslerine hasret kalmıştık, inşallah virüsü yendikten sonra bu parklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolacak. Bugün bile kısmi de olsa bu sesleri duymak beni ziyadesiyle memnun etti."