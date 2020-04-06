Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Berat Kandili mesajı yayımladı.

Pekyatırmacı, mesajında, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında, camilerde toplu ibadet ve dua edilemediği bu günlerde Müslümanların dualarda buluşabileceğini belirtti.

Beratın kelime anlamının bağışlanma, arınma, ceza veya sorumluluktan kurtulma manalarını taşıdığını hatırlatan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu salgının tüm dünyadan temizlenmesi için dua ve niyazlarda bulunacağız. Ülkemizde ve dünyada Kovid-19 virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyoruz. İslam alemi olarak Berat Kandili'nde hem günahlarımızın affı için hem de insanlığın kurtuluşu için Rabbimize dua edeceğiz. Allah dualarımızı kabul eylesin ve bu mübarek Berat Kandili, tüm insanlığın bu salgından kurtuluşuna vesile olsun. Son olarak tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni kutluyorum ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."