Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekyatırmacı, mesajında, bayramların İslam toplumlarında her daim birleştirici bir nitelik taşıdığını belirtti.

Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve bireysel sevinçlerin ortak mutluluklara dönüştüğü bayram günlerinin, kaynaşmak için önemli birer fırsat olduğunu dile getiren Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Pandeminin hayatımıza girmesi birçok alışkanlığımızı değiştirmemize neden oldu ama bunların hepsi bizlerin sağlığı için gerekli olan tedbirleri içeriyor. Kurban Bayramı'nda da bu tedbirlere uyarak kurban ibadetimizi gerçekleştireceğiz. Bizler kurban satış yeri ve kesim yerlerimizde de gerekli önlemlerimizi aldık. Tüm bu önlemler hemşehrilerimizin sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için alındı. Bu çerçevede kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini, yola çıkacakların dikkatli olmalarını rica ediyorum. Kurban ibadetini gerçekleştirirken sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymayı unutmayalım. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, ülkemizin ve hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah kurbanlarımızı kabul eylesin."