Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Selçuk Üniversitesine ziyaret

Sonrasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yakınlarında İslami İlimler Fakültesinin inşa edileceği alan ziyaret edildi. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindekiler, program kapsamında Edebiyat Fakültesinde "Siyasal Psikoloji" dersine katıldı. Program, fakültede yeni kurulan kütüphane ve okuma salonu ziyaretinin ardından sona erdi.

Ziyaretin ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İnançlı, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Özdemir 'in eşliğinde yapımı devam eden Merve Mercan Parkı ile spor amaçlı yürüyüş ve sağlıklı yaşam alanında incelemede bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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