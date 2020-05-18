Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'nın 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Pekyatırmacı, mesajında tarihte gençlerin rolünün büyük olduğunu ve gençlere inancının bugün de tam olduğunu belirtti.

Gençlerin, sayesinde Türkiye'nin umutlarının da yaşının da hep genç kalacağını vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'i emanet alan Türk gençliği bu emanete gerektiğinde canını vererek sahip çıktı. Bu anlamda bir ülkenin gençleri ülkesinin geleceği için canını ortaya koyuyorsa o ülkenin geleceği daima aydınlıktır ki bu konuda Türkiyemiz çok şanslı. Elhamdülillah gençlerimiz, her platformda fikir ve enerjileriyle ecdattan aldığı mirasın bilinciyle hareket ediyor. Bizler de gençlerimizin bu enerjisinden ilham alarak onların ihtiyaç duyduğu her alanda bilimde, sanatta, sporda onların daima yanındayız. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum."