Son Dakika Haberleri: Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı Şivlilik Dağıttı

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı Şivlilik Dağıttı

1 saat önce

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi hizmet binasına gelen çocuklara şivlilik torbası ve şekerleme dağıttı.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı Şivlilik Dağıttı, System.String[]
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi hizmet binasına gelen çocuklara şivlilik torbası ve şekerleme dağıttı.

Kişisel sosyal medya hesaplarından çocukları şivlilik almaları için Selçuklu Belediyesi'ne davet eden Başkan Pekyatırmacı, sabahın erken saatlerde belediyeye gelen çocuklara şivlilik poşeti dağıttı.

Şivliliğin Konya'da yaşatılan güzel bir gelenek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, gelenek, görenek ve değerlerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Pekyatırmacı, "Bugün Konya sokaklarımızda ayrı bir coşku ve bereket yaşanıyor. Konyalılar, üç aylara çocukları mutlu ederek başlıyor. Çocuklarımızın heyecan ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor ve üç aylar bereketimizi artırıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Kültür Sanat
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