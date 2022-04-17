Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, teravihte vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, teravihte vatandaşlarla buluştu

17.04.2022 11:57
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, teravihte vatandaşlarla buluştu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe genelinde farklı mahallelerdeki camilerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe genelinde farklı mahallelerdeki camilerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, teravih buluşmalarında vatandaşların talep ve önerilerini de Belediye Başkanı Pekyatırmacı'ya iletme fırsatı bulduğu belirtildi.

Teravih sonrasında Hacivat Karagöz gölge oyununun mahalledeki çocuklar ve ailelerin hoşça vakit geçirmesini sağladığı ifade edilen açıklamada, cami bahçesinde Osmanlı macunu, renkli şekerler de ikram edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Mübarek ramazana kavuşmanın ve tekrardan hemşehrilerimizle bir araya gelmenin sevinci içerisindeyiz. Pandemi sebebiyle camilerimizi ve hemşehrilerimizi ziyaret edemiyorduk. Çok şükür o kötü günleri geride bıraktık. Birbirimize olan muhabbeti daha da arttıran birbirimizin derdi ile daha çok hemhal olduğumuz bu ayda hep birlikte kıldığımız teravih namazları ile bu ayın manevi iklimine uygun olarak hemşehrilerimiz ile birlikte oluyoruz. Hasbihallerimizle Selçuklumuz için daha güzel yarınları birlikte planlıyoruz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, ülkemize düşman odaklara fırsat vermesin. Tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu ramazanlar diliyorum."

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Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Karagöz, Teravih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, teravihte vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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