Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, yardım faaliyetlerini inceledi - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan personel ve Kızılay Selçuklu Şubesini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde sosyal kart dağıtımında görev alan personelle bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, kart dağıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Dumlupınar Sosyal Tesislerinde Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezinde inceleme yaparak bilgi alan Pekyatırmacı, tansiyon hastalığı nedeniyle evinden çıkamadığı için ilaç talebinde bulunan bir vatandaşın da yakınıyla görüştü. Kızılay Selçuklu Şubesini de ziyaret eden Ahmet Pekyatırmacı, Kızılay'ın yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Kovid-19 ile mücadelede evde kalmanın büyük öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında görev alan çalışanların çok kıymetli işler gerçekleştirdiklerine değinen Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Ekip arkadaşlarımız koronavirüsle mücadele kapsamında hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Bu arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Fedakar çalışanlarımızın bu özverili çalışmaları sayesinde bu virüs yeneceğiz. Onlar evlerinde kalan hemşehrilerimizin yardımına koşarak ihtiyaçlarını karşılıyor ve virüsün dağılmasına engel oluyorlar. Tabi bu virüsün yayılmasına engel olmak için bizler yardım kuruluşlarımızla çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Kızılay da bizim birlikte çalıştığımız kuruluşlardan. İnşallah onlar ve bizim bu çalışmalarımız yakın zamanda sonuç verecektir ve hayat normale dönecektir."