Selçuklu Belediye'sinden sosyal ekran etkinlikleri - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ekran etkinlikleri koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında insanların evinde vakit geçirmesini sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmaması için evlerinde kalan vatandaşların, Selçuklu Belediyesi tarafından '#evdehayatvar' sloganıyla hazırlanan programlarla farklı etkinlikleri izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sağlık için vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini hatırlattı.

Bu kapsamda vatandaşların evde geçirdikleri zamanı değerlendirebilmeleri adına '#evdehayatvar' sloganıyla programlar hayata geçirildiğini vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Henüz kesin bir tedavisi olmayan bu virüsten kurtulmanın en etkili yolu evde kalmaktır. Bu virüsün vücuda girmemesi için hemşehrilerimizin bu süreci evde geçirmeleri en iyi yol olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda, sosyal ekranımızla hemşehrilerimizin evde geçirdikleri zamanı değerlendirmelerini sağlıyoruz. Sağlık bilgilendirmelerinin yanında evlerde konser heyecanı da yaşatıyoruz. İnşallah bu zor süreç sona erdikten sonra da hemşehrilerimizin sorunlarını birebir görüşmelerle çözmeye çalışacağız. Ancak şu süreçte tüm hemşehrilerimizi zaruri olmadıkça evde kalmaya ve sosyal ekranı izlemeye davet ediyorum."

Programın, Klinik Psikolog Esra Coşkun'un sunumuyla yapılacağı belirtilerek, "Kovid-19 virüsü hakkında yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra sanatçılara yapılan canlı bağlantılarla Selçuklu Belediyesi, konseri halkın ayağına getiriyor. Etkinlikler kapsamında önümüzdeki günlerde çocuklara yönelik eğitici programlar ve bilgi yarışmaları da düzenlenecek." bilgisi de paylaşıldı.