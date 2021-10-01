SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCU - Son Dakika
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SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCU

01.10.2021 00:51

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCUNOT : Aşağıda "ASİL" listede isimleri yazılı olan adayların 11. 10. 2021 Pazartesi günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCU

NOT : Aşağıda "ASİL" listede isimleri yazılı olan adayların 11. 10. 2021 Pazartesi günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstenen belgeler: * Adli Sicil Kaydı, * Adres Bilgisi, *Sağlık Raporu

SIRA NO

ADAY NO

ADI SOYADI

ATAMAYA ESAS BAŞARI PUANI

SONUÇ

1

26

ÖMER BAYAM

91, 77084

ASİL

2

4

TUĞBA TORU

91, 712175

ASİL

3

8

SALİH İBRAHİM ÇEVİK

91, 131885

ASİL

4

29

YASİN EMRE ŞENATEŞ

89, 9935

ASİL

5

15

HALİL ÖKKEŞ KÜDÜK

89, 31487

ASİL

6

22

FATMA KORU

89, 19833

ASİL

7

48

FUAT EĞRİTAŞ

88, 39932

ASİL

8

51

ABDULLAH FEVZİ AKSOY

88, 290575

ASİL

9

12

MUSTAFA BABUŞCU

87, 2505

ASİL

10

43

MUSTAFA BARGU

87, 10337

ASİL

11

37

ESRA SOLAK

86, 72008

ASİL

12

7

ÜMMÜHAN DURAN

86, 369855

ASİL

13

6

İREM GERÇEKER

85, 941565

ASİL

14

27

YÜKSEL BURAK ASLAN

85, 770365

YEDEK

15

32

RABİA KANDEMİR

85, 656945

YEDEK

16

61

MELEK İNCE

85, 55793

YEDEK

17

57

CANAN NUR ALPARAĞI

85, 33371

YEDEK

18

16

GAMZE ŞAHİN

85, 097535

YEDEK

19

33

MUHAMMED ENES GÜLDEREN

84, 64335

YEDEK

20

62

MERVE ULAŞ

84, 249165

YEDEK

21

65

DEMET ÇATARMUT

83, 97122

YEDEK

22

59

EDA İREN

83, 580895

YEDEK

23

9

İLKER BÜYÜKODABAŞI

83, 265805

YEDEK

24

35

ZELİHA KANKAYA

83, 098825

YEDEK

25

1

GÖKHAN DEMİRKIRAN

83, 049765

YEDEK

26

30

BURAK AKBAŞ

82, 931315

YEDEK

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCU - Son Dakika
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