Selçuklu Belediyesi çalışanlarına Kızılay bronz madalya verdi - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi çalışanlarına Kızılay bronz madalya verdi

7 saat önce

Kızılay belediye binasında belirli aralıklarla ondan fazla bağış yapan belediye çalışanlarına bronz madalya verdi.

Selçuklu Belediyesi çalışanlarına Kızılay bronz madalya verdi, System.String[]

Kızılay belediye binasında belirli aralıklarla ondan fazla bağış yapan belediye çalışanlarına bronz madalya verdi.


Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda bağışçılara bronz madalyalarını veren Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, kan bağışının hayati önem taşıdığını söyledi.

Çakar, kan bağışının bir insanın hayatını kurtarabileceğine dikkati çekerek, "Kan, hastalıkların tedavisinde en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Selçuklu Belediyesi çalışanlarının bu anlamda farkındalık göstermesi ve gereken önemi vererek kan bağışında bulunması bizi mutlu etti." dedi.

Ali Çakar, Selçuklu, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:04 Kaynak: AA
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