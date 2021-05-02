Selçuklu Belediyesi çocuklar arasında Kur'an öğrenme ve okuma yarışması düzenliyor - Son Dakika

Selçuklu Belediyesinin ramazan ayında çocuklar arasında Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenme yarışması düzenleyeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evde kalan çocuklara "Elif Ba" ismi verilen proje ile çevrimiçi olarak hem Kur'an eğitimi verilecek hem de Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenlenecek.

Konya il sınırları içerisinde ikamet eden tüm çocukların katılabileceği, günlük 8 saatten oluşan eğitimin ardından yine çevrimiçi olarak yarışma düzenlenecek.

22 gün sonunda Kur'an-ı Kerim'den istenecek 5 ayetlik bölümü okuyacak çocuklar, 3 dakika içerisinde kendilerinden verilen bölümü okuyacaklar.

Yarışma sonunda birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dört ve beşinciye ise gram altın hediye edilecek, bin kişiye de kaykay verilecek. Proje kapsamında www.selcukluogreniyor.com sitesi üzerinden yarışmanın detaylı bilgilerine ulaşılıp yarışma başvurusu yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ramazanda çocukların Kur'anı okumayı öğrenmelerini hedeflediklerini vurgulayarak, "Elif- Ba projemizle çocuklarımız temelden Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilecekler. 22 günlük bu süreçte ilk öğrenme periyodumuz ile çocuklarımız, oruçlu oldukları dönemi öğrenme ile eğlenceli hale getirecekler. Bu Ramazan-ı Şerif, Selçuklu'da çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri ile daha anlamlı bir hale gelecek. Ayrıca başvuru yapan ve başarılı olan bütün çocuklarımıza çeşitli hediyeler göndereceğiz." dediği kaydedildi.