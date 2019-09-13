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Selçuklu Belediyesi Cuma buluşmasında aşure ikram etti

43 dakika önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Cuma Buluşmaları kapsamında Muharrem ayı vesilesiyle Hacıveyiszade Camisi'nde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Selçuklu Belediyesi Cuma buluşmasında aşure ikram etti, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Cuma Buluşmaları kapsamında Muharrem ayı vesilesiyle Hacıveyiszade Camisi'nde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Cuma Buluşmaları hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu'da birlik ve beraberliğin güçlendiği Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Hacıveyiszade Cami oldu. Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinlerken, vatandaşların yeni hicri yılını da kutladı. Programda Selçuklu Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramında da bulunuldu.


Muharrem ayının İslam aleminin birlik ve beraberliğinin artmasına vesile olmasını dileyen Başkan Pekyatırmacı, "Rahmeti ve bereketi bol olan böylesine güzel bir ayın sevinç ve mutluluğunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Muharrem ayı İslam tarihinde önemli olayların yanı sıra acıların da yaşandığı, paylaşmanın ve şükretmenin hatırlandığı kıymetli bir zaman dilimidir. Bu vesile ile İslamiyet ve vatan uğruna şehit olan tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Rahmeti ve bereketi bol olan böylesine güzel bir ayı idrak etmenin sevinç ve mutluluğu ile tüm hemşehrilerimizin Aşure Gününü tebrik ediyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesini temenni ediyorum" dedi.


Cuma Buluşmasında Başkan Pekyatımacı'ya, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. - KONYA

Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:37 Kaynak: İHA
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