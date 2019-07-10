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Selçuklu Belediyesi 'e-Doğrudan Temin' uygulamasıyla şeffaflığı sağlıyor

1 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan 'e-Doğrudan Temin' uygulamasını 2014 yılından beri başarılı bir şekilde yürütüyor.

Selçuklu Belediyesi 'e-Doğrudan Temin' uygulamasıyla şeffaflığı sağlıyor, System.String[]
Kamu İhale Kanunu, Selçuklu, Türkiye, Konya, Güncel
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan 'e-Doğrudan Temin' uygulamasını 2014 yılından beri başarılı bir şekilde yürütüyor.

Elektronik belediyecilik uygulamalarıyla dikkat çeken Selçuklu Belediyesi, hizmet hızını yükseltmek ve şeffaflığı sağlamak adına yürüttüğü "e-Doğrudan Temin" uygulaması ile dijital ortamda hizmet veriyor. Tedarikçiler, 2014 yılından bu yana yayınlanmakta olan e-Doğrudan Temin uygulamasıyla, belediyenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki doğrudan temin ve hizmet satın alma süreçlerine, her yerden ve daha hızlı katılım sağlayabiliyor. Elektronik imza sahibi olmaları gereken istekliler, https://ebelediye.selcuklu.bel.tr adresli uygulamaya kayıt olup, duyurusu yapılan satın alma işlerine ait tekliflerini vererek, takip edebiliyor. 256 bit SSL şifrelemeyle güvenliği sağlanan uygulama sayesinde, ilgili tüm işlemler belediyeye gelmeden internet erişimi olan herhangi bir cihazdan yapılabiliyor. Selçuklu Belediyesi, e-Belediye uygulamalarıyla Bilişim Yıldızları yarışmalarında 2014 yılında 2 Türkiye birinciliği ve 2015 yılında da 2 Türkiye ikinciliği ödülü almış, ayrıca 12. ve 14. e-TR yarışmalarında da finalist olmuştu.

Müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, hız ve verimlilik artışı yanında; zaman, işgücü, ulaşım, kağıt ve fiziksel arşiv yeri gibi pek çok konuda tasarruf sağlayan uygulama, "Hizmeti vatandaşa en yakın noktada götürme düsturuyla hareket eden" Selçuklu Belediyesi'ni şeffaf belediyecilik anlayışında da zirvede tutuyor. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
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