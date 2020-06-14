Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kuracağı Güneş Enerji Sistemiyle (GES) yıl boyu tüketeceği elektriği kendisi üretecek ve inşa edilecek tüm yeni tesislerinde bu sistemi uygulayarak enerji tasarrufuna büyük katkı sağlayacak.



Selçuklu Belediyesi yenilenebilir enerji sistemlerinde de örnek bir projeye imza atıyor. Bağrıkurt Mahallesi, Kelebekler Vadisi ve hizmet binası çatısına kurulacak olan güneş enerji panelleriyle belediye kendi enerjisini üreterek elektrik tasarrufunda önemli bir katkı sağlayacak. Selçuklu Belediyesi enerji alanında yapacağı yatırımlarla ülke ekonomisine yapacağı katkının ve tasarrufun yanında elektrik dağıtım şirketi ile mahsuplaşarak artan üretim bedelini de belediye bütçesine kazandıracak. Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısına kurulacak 125 Kw'lık GES sistemiyle de kamu binaları içinde bir başka ilke daha imza atmış olacak. Güneş Enerjisi Sistemi projesi Dünya Bankası ile İller Bankasının ortaklığında Sürdürülebilir Şehirler projesi kapsamında finanse edilecek.



"Kendi elektriğimizi üreterek tasarruf sağlayacağız"



Yenilenebilir enerji kaynaklarını belediye olarak kullanmaya başladıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Enerji anlamında tasarruf ülke olarak son zamanlarda önemli atılımlarımızdan bir tanesi. Enerji tasarrufu sağlamak için alternatif enerji kaynaklarını belediye olarak kullanmaya büyük önem veriyoruz. Bu anlamda bölgemiz için en uygun yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanmayı tercih ettik. İlk etapta belediye binamızın çatısına kuracağımız güneş enerjisi santrali ile elektrik sarfiyatını yüzde 40 oranında karşılamayı planlıyoruz. İkinci etapta ise Kelebekle Vadisi'nde yapacağımız santralle Tropikal Kelebek Bahçemizde elektrik giderimizi yüzde 60 oranında düşüreceğiz. Son olarak ise Bağrıkurt mahallemizde kuracağımız santralle ise belediyemize ait tüm tesislerimizin dışa bağımlılığını sona erdirmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediyemize yeni kazandırılacak tüm tesisleri bu sisteme uygun olarak projelendirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerimizin tamamlanması ile belediyemiz mali anlamda büyük tasarruf sağlayacak ve ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



Selçuklu Belediyesi kurulacak olan GES sistemiyle üreteceği elektrikle yıl boyu tüketeceği enerjinin tamamını karşılayabilecek ve kamu binaları içerisinde arazide bulunan en büyük güçlü projeye sahip olacak. - KONYA