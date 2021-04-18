Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor

18.04.2021 10:59
Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bir süredir yürüttüğü GES projesinin ikinci etabını da tamamladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bir süredir yürüttüğü GES projesinin ikinci etabını da tamamladı. Belediye hizmet binasının çatısına kurulan 120 KW'lık Güneş Enerji Santrali (GES) panellerinin ardından Kelebekler Vadisi Parkında kurulan sistemle de Tropikal Kelebek Bahçesinin yüzde 55'lik elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı.

Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılına kadar belediyenin tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santralleri ile karşılamayı hedefleyen Selçuklu Belediyesi, Kelebekler Vadisi Parkı'nda kurulan sistemle projenin ikinci etabını da tamamladı. Kelebekler Vadisi Parkında kurulan 360 KW'lık GES panelleri ile üretilen elektrik, Tropikal Kelebek Bahçesi'nin elektrik ihtiyacının yüzde 55'lik kısmını karşılamaya başladı.

Projenin son etabında Bağrıkurt Mahallesinde yapılması planlanan GES projesi için yıl içerisinde ihaleye çıkılarak projenin temelinin atılması planlanıyor. Belediye hizmet binasına kurulan 120 KW ve Kelebekler Vadisine kurulan 360 KW elektrik üretimiyle Selçuklu Belediyesi, elektrikten büyük oranda tasarruf etti. Selçuklu Belediyesi bundan sonra yapılacak tüm tesislerde benzer çalışmayı yaparak her tesisin kendi elektriğini üretmeyi hedefliyor. Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısına kurulan 120 KW'lık GES sistemi ile yıllık yaklaşık 190000 kw elektrik üreterek yıllık yaklaşık 184 bin TL, Kelebekler Vadisi Parkı'na kurulan 360 KW'lık sistem ile de yıllık yaklaşık 576 bin KW elektrik üreterek yıllık yaklaşık 558 bin TL tasarruf sağlıyor.

"Belediyemiz büyük oranda tasarruf etti"

Belediye olarak enerji tasarrufuna özen gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu alanda 3 farklı proje geliştirdik. İlk etapta belediye hizmet binamızın çatısını verimli kullanmak adına çatıya güneş enerjisi panelleri kurarak belediye hizmet binamızın elektrik sarfiyatının yüzde 15'ini karşıladık. İkinci aşama olarak Kelebekler Vadisi Parkımızın yanında bulunan alanda kurduğumuz 360 kilovatlık güneş enerjisi santralimizle Tropikal Kelebek Bahçemizin enerji ihtiyacını yüzde 55 oranında karşılamış olduk. Bu iki projemizin tamamlanmasıyla belediyemiz yıllık elektrik sarfiyatından yaklaşık 750 bin TL tasarruf sağlamış oldu. Üçüncü aşamada da inşallah Bağrıkurt Mahallemizde kuracağımız 3.6 megavatlık güneş enerjisi santralimizle belediyemizin bütün tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını artık yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi sistemiyle üretmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesi GES sistemlerinin tamamlanmasıyla üreteceği elektrikle, yıl boyu tüketeceği enerjinin tamamını karşılayabilecek ve kamu binaları içerisinde arazide bulunan en büyük güçlü projeye sahip olacak. - KONYA

Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor
Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor
Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor
Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor
Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor - Son Dakika


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