Selçuklu Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla yarışmalar düzenliyor - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla 4 ayrı alanda 4 yarışma düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmalar, "İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh" mottosuyla şiir, öykü, karikatür ve online kitap okuma yarışması olarak 4 ayrı alanda gerçekleşecek.

Açıklamada, başvuruların karikatür çizme yarışmasına 20 Nisan-20 Haziran, öykü yazma yarışmasına 19 Mayıs-15 Temmuz, online kitap okuma yarışmasına ise 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, şiir yarışmasının vatan temasıyla 18 Mart tarihinde başvuru almaya başladığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yarışma şanlı ecdadın İstiklal uğruna verdiği onurlu mücadeleler neticesinde vatanın bölünmez bütünlüğü ve en önemli miras olduğu konusu ışığında eser kabul edecek. Konya genelinde ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler olarak dört ayrı kategoride katılım sağlanabilen yarışmaya son başvuru tarihi 23 Nisan. 24 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmesi yapılıp 3 Mayıs'ta ödüllerin sahiplerini bulacağı yarışmada verilecek ödüller ise her kategorinin birincisine dizüstü bilgisayar, ikincisine tablet, üçüncüsüne akıllı saat olacak."

Yarışmalarla ilgili tarih katılım koşulları ve tüm detaylar ise www.selcukludapekguzelseyler.com adresinde yer alıyor.