Selçuklu Belediyesi'nden "dolandırıcılık" uyarısı - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde belediyeye benzer konuda şikayetler geldiği belirtilerek, "Şikayetlerde, Konya'da iş adamlarının arandığı Selçuklu Belediye Başkanı, başkan yardımcıları ve idarecilerimizin isimleri kullanılarak Suriye başta olmak üzere kimsesiz çocuklar ve farklı yardım kuruluşlarına bağış toplandığı ile ilgili bilgiler gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Belediyenin, kanunların elverdiği sınırlar içinde kurumsal kimliği dışında hiçbir ferdi yardım kampanyasının içinde yer almadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve kötü niyetli bu kişi veya kişileri emniyet görevlilerimize bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini diliyoruz.

Belediye yöneticilerimizin adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başladığını, yardımsever hemşehrilerimizin iyi niyetlerini suistimal edenlerin kanunlar karşısında hesap vereceğini kamuoyuna saygıyla duyurulur."