Selçuklu Belediyesi park ve bahçeleri normalleşme sürecine hazırlıyor - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı sonrasında beklenen normalleşme sürecine hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, parklarda yapılan çalışmaların yanı sıra yeni yapılan parklarda ve camilerde çevre düzenlemesi ve ağaç dikim çalışmaları da yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'yu normal hayata hazırladıklarını vurguladı.

Hayatın normale dönmesine hazır olduklarını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki azalış ve hem Cumhurbaşkanımızın hem de Sağlık Bakanımızın umut verici açıklamaları ile bayram sonunda normal hayata dönüşün başlaması bekleniyor. Biz de hemşehrilerimizin normal hayata geçtikten sonra dışarıda daha çok vakit geçireceğini düşünerek, çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah bu virüs belasından sonra hemşehrilerimiz parklarımızda temiz havasını alacak. Bu kapsamda çalışmalarımız da devam edecek."