Son Dakika Haberleri: Selçuklu Belediyesi Personelinden Kızılay'a Destek

Selçuklu Belediyesi Personelinden Kızılay'a Destek

30 dakika önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Selçuklu Belediyesi Personelinden Kızılay'a Destek, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Selçuklu Belediyesinde gerçekleşen kan bağışı kampanyasına belediye personeli yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen ve her üç ayda bir gerçekleşecek olan kampanya ile isteklilerden kan alınıyor. Belediye hizmet binasına kurulan platformda, gönüllü personel ve vatandaşlardan doktor kontrolünde toplanan kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kan vermek için sıraya giren belediye personeli ve vatandaşların gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra kan vermesine engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı takdirde kan vermesi sağlanıyor.

Selçuklu Belediyesince daha önce de Kızılay ile ortaklaşa kan bağışı kampanyaları düzenlendiği belirtilerek, kan bağışının önemli bir sosyal sorumluluk vazifesi olduğu, belediye personelinin kan bağışı kampanyasına verdiği desteğin bundan sonra da devam edeceği ifade edildi. Kan vermenin kemik iliğinin yağlanmasını önlediğini ifade eden uzmanlar, vücudun kan yapımını canlı tutabilmesi için belli periyotlarda kan verilmesi gerektiğini, kan bağışının kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olduğunu belirttiler. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Konya, Kızılay, Selçuklu, Güncel
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