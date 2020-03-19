Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi

6 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi son zamanlarda dünya çapında yayılan ve Türkiye'de de tespit edilen koronavirüsten korunmak için personeline bilgilendirme eğitimi verdi.

Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi son zamanlarda dünya çapında yayılan ve Türkiye'de de tespit edilen koronavirüsten korunmak için personeline bilgilendirme eğitimi verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakasının Türkiye'de de görüldüğü açıklamasının ardından ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında Selçuklu Belediyesi de çalışmalarına başladı. Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüsten korunması için alınacak tedbirlerin bulunduğu bir eğitim programı düzenledi.


Selçuklu Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitimde kurum doktoru Mahmut Alan, personele koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Eğitimde koronavirüsün belirtilerinden, alınacak tedbirlere kadar personele eğitim verilirken personele genel temizlik konusunda titiz davranmaları ve temizlik kurallarına uyulması istendi. Dr. Mahmut Alan, ülke olarak tedbirlerin azami ölçüde alındığını söyleyerek, bireysel temizliğin önemli olduğunu belirtti.


Virüsten korunmak için el yıkamanın önemli olduğunu kaydeden Dr. Alan, "Ellerimizi en az 20 saniye boyunca yıkayarak dezenfekte etmemiz gerekiyor. Çünkü virüsün bulaşmasından ellerimiz kritik öneme sahip. Ellerimizi yıkama imkanımızın bulunmadığı zamanlarda ise alkol bazlı dezenfektanlar ya da limon kolonyası kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:47 Kaynak: İHA

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