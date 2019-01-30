Selçuklu Belediyesinden Hasta Nakil Hizmeti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçe genelinde kullanılmak üzere 2018 yılı ortalarında hizmete sunduğu hasta nakil ambulansı ile yatağa bağımlı, tam ve kısmi felçli 141 hastaya uzman personel eşliğinde yardımcı oldu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçe genelinde kullanılmak üzere 2018 yılı ortalarında hizmete sunduğu hasta nakil ambulansı ile yatağa bağımlı, tam ve kısmi felçli 141 hastaya uzman personel eşliğinde yardımcı oldu.



İnsan sağlığını yakından ilgilendiren konularda birçok tesisin yapılmasına ve hizmetin sunulmasına öncülük eden Selçuklu Belediyesi, hızla gelişen nüfusu oranında ihtiyaç olan konularda yeni faaliyet alanlarına önem veriyor. Yaklaşık 6 ay boyunca hizmet veren hasta nakil ambulansı ile uzman ekip tarafından 141 hastanın taşıma işlemi gerçekleştirildi. Evden hastaneye veya hastaneden eve nakil yapılacak hastaların randevuları ve doktor raporları doğrultusunda yapılan işlemlerde yaşlı, yalnız ve yatağa bağımlı hastaların imdadına yetişen mavi şeritli ambulans, ücretsiz olarak verdiği hizmetlerde hasta ve hasta yakınları tarafından takdirle karşılanıyor. Yaşlı, engelli, yatağa bağımlı hastalar, tam ya da kısmi felçli olan hastalar, ortopedi ameliyatı sonrası sedye ile yatarak nakil edilmesi gereken hastalara Selçuklu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak ambulans nakil hizmeti veriliyor. Hasta nakil ambulansına ihtiyacı olan vatandaşların başvuruları 444 99 19 nolu telefondan işlem yapılmak üzere kayıt altına alınıyor. Sağlık alanında eğitimli personelin hizmet verdiği hasta nakil ambulansı ile nakil edilecek hastanın adresine gidilerek önceden verilen randevu doğrultusunda taşıma işlemi gerçekleştiriliyor. Hasta nakil ambulansı ile taşınacak vatandaşın nakil esnasında refakatçisinin olması yapılan işlemleri kolaylaştırıyor. Hiç kimsesi olmayan vatandaşların nakil işlemleri ise, ambulans ekibinin düzenlediği tutanakla yapılıyor.



Yönetmelik gereği mavi şerit ambulans olarak nitelendirilen hasta nakil ambulansı ile tıbbi müdahale gerektirmeyen ancak sedye ile nakil edilmesi gereken hastaların evden hastaneye, hastaneden eve ulaşımları güvenli bir şekilde sağlanıyor. Hastaların sağlık kuruluşlarına gidiş ve gelişlerinde büyük kolaylık sağlayan uygulama ile mesai saatleri içinde veya dışında alınan randevulara zamanında ulaşımları sağlanıyor. Hastaneden eve olan nakillerde, hastanın taburcu işlemlerinin bitmiş olması ve hastane çıkış belgesini veren doktor tarafından nakil ambulansı ile taşınabilir onayı alınması gerekiyor.



Söz konusu araç ile 112 acil ambulans hizmetlerinin verilmeyeceği, kendi imkanlarıyla veya özel araçlarıyla nakil işlemi yapan vatandaşlara daha verimli ve uzman ekiple yardımcı olmak amacıyla hasta nakil ambulansının hizmet verildiği belirtildi.



Selçuklu Belediyesi, hasta nakil ambulansı ile verilen hizmetlerin yanı sıra, tekerlekli sandalyeye muhtaç engelli hastalara ve ışın tedavisi gören kanser hastalarına da farklı araçlarla nakil işlemi gerçekleştiriyor. Tekerlekli sandalyesi bulunan ve yüzde 70 oranında engelli raporu olan hastalar ile ışın tedavisi görmesi gereken kanser hastaları da aynı uygulama kapsamında hizmet alıyor. - KONYA

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