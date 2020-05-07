Selçuklu Belediyesinden kitap okuma yarışı - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde keyifli ve verimli vakit geçirilmesi amacıyla farklı etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda gerçekleştirilecek Siyeri Nebi Kitap Okuma Yarışması'na yoğun ilginin devam ettiği ve şu ana kadar 5 bin 100 başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kitap okumanın farklı ufuklar açtığını vurguladı.

İnsanları okuma seferberliğine davet eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Öncelikle başarıyla atlatacağımız salgın sürecinde böyle bir yarışmaya imza atmaktan büyük mutluluk duyduk. Dinimizin ilk emri olan okumak hayatımız boyunca devam ediyor. Bizler bunu ne kadar ciddiye alırsak bilgi derinliğimiz de takva derinliğimiz de artacaktır. Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak için eğitimin her dalına destek veriyoruz. Biz de bu uzun yola sizlerle çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımızı ödüllendirmek istedik. Okuma yarışmasında sizlere vereceğimiz küçük ödüllerden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız."

Açıklamada, yarışma ve ödüllerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırma, onları sözcüklerin zengin dünyasıyla buluşturma, farklı düşünme, araştırma, dili güzel ve etkili kullanabilme hedefiyle yarışmayı düzenleyen Selçuklu Belediyesi, başvuruları 19 Mayıs'a kadar kabul edecek. Online olarak yapılacak yarışma 20 Mayıs saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

İki ayrı kategoride yapılacak yarışmada farklı iki kitap değerlendirmeye tabi tutulacak.

8-15 yaş arası okurlar İrfan Yücel'in, 'Peygamberimizin Hayatı' isimli kitabıyla yarışmaya tabi tutulurken, 15 yaş üstü ise Özkan Öze'nin, 'Yeryüzü Ayetleri-1 Büyük Karanlığın Sırrı' kitabıyla yarışmaya tabi tutulacak. Online olarak yapılacak yarışmada yarışmacılar 20 Mayıs saat 21.00'de okunulan kitaplarla ilgili 30 soruya cevap verecek.

Yarışmacılara ödül olarak, 42 bisiklet, 8 elektrikli kaykay, 25 kitap seti, 25 akıllı saat ve 100 adet ışıklı okuma gözlüğü verilecek. Yarışmaya katılım ve detaylar www.konyaokuyor.com adresinde yer alıyor.