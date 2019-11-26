Selçuklu Belediyesinden vergi ödemelerinde son gün uyarası

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksitleri için ödeme süresinin 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimi sona ereceğini hatırlatarak, Selçuklu Belediyesi veznelerinin ödemeler için hafta sonu da açık olacağını duyurdu.



Selçuklu Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımız 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceklerdir" şeklinde yapıldı.



Kredi Kartlarına Taksit İmkanı



Mükellefler kredi kartı ile yapılan işlemlerde anlaşmalı bankalardan Ziraat Combo kredi kartlarına 6 taksit, World kredi kartlarına ise 3 taksit olarak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkanından faydalanabilirler. Yine Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek. Mükellefler, e-belediyecilik uygulaması kapsamında İnternet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler.



ATM ve İnternetten vergi ödeme kolaylığı



Vergi ödemeleri için ATM ve İnternet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ATM'lerden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Ayrıca sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilirken, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak" denildi. - KONYA