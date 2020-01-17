Selçuklu Belediyespor, 2019'da yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Selçuklu Belediyespor, 2019'da yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdı - Son Dakika Spor

Selçuklu Belediyespor, 2019'da yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdı

6 saat önce

Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2019 yılında 20 branşta yaklaşık 30 bin çocuğun spor yapmasını sağladı.

Selçuklu Belediyespor, 2019'da yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdı, System.String[]

Selçuklu Belediye spor Kulübü, 2019 yılında 20 branşta yaklaşık 30 bin çocuğun spor yapmasını sağladı.

Kulüp müdürü Mehmet Ali Kolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip olduklarını söyledi.

Her yıl on binlerce çocuğa spor okullarında eğitim verdiklerini ifade eden Kolay, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün şu an 15 bin 6 lisanslı sporcusu bulunuyor. Bunlardan 172'si milli sporcu unvanıyla Türkiye adına müsabakalara katılıyor. Spor okullarımızda eğitim vererek, sağlıklı ve spor yapan bir nesil için çalışıyoruz. Kulüp olarak 2019 yılında 9 branşta katıldığımız Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 88 madalya kazarak, önemli bir başarıya imza attık. Bu süreçte 55 sporcumuzu da milli takımlara kazandırdık. Her yıl daha fazla çocuğumuzu sporla buluşturup, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için çalışıyoruz."

Kolay, 2020 yılında milli sporcu sayısını daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Her yıl spor okullarımıza gelen on binlerce öğrencimiz arasından yetenekli olanları bulup, doğru branşlara yönlendirerek, alanında profesyonel antrenörlerimizle başarıyı yakalamaları için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya'da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri arasında hem tesis hem de sporcu sayısı bakımından ilk sırada yer aldıklarını anlatan Kolay, "Kulübümüz, merkez Selçuklu ilçesindeki 35 tesis ve 56 salonda 20 farklı branşta spor faaliyetlerini yıl boyu sürdürmektedir. En modern yüzme havuzları, tenis kortları, kapalı spor salonları ve futbol sahalarıyla Selçuklu ilçesi Konya'da sporun merkezi haline gelmiştir." diye konuştu.

Kolay, Selçuklu Belediyespor Kulübünde şu anda aktif olarak basketbol, güreş, futbol, voleybol, hokey, judo, jimnastik, tekvando, wushu-kungfu, karate, kick boks, bisiklet, yüzme, tenis, masa tenisi, satranç, sutopu, okçuluk, hentbol ve engelli branşlarında faaliyetlerin yürütüldüğünü aktardı.

Selçuklu Belediyespor'un yaz ve kış okullarında geçen yıl yaklaşık 30 bin sporcunun eğitim gördüğüne dikkati çeken Kolay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Selçuklu Belediyespor'da 4 yaşından itibaren çocuklar sporla tanışıyor. Spor yapmak isteyen gençlerimizi ve çocuklarımızı evlerinden servislerle alıp, tesislerimize getiriyoruz. Antrenman sonrası ise yine servislerle evlerine götürüyoruz. Yaz dönemi haftada üç gün, kış dönemi ise hafta sonları eğitim yapılmakta. Ayrıca spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere branşa özel hazırlanan kıyafetler kulübümüz tarafından ücretsiz veriliyor. Ulusal standartlara uygun olan tesislerde, sporcularımıza hijyenik şartlarda, teknik donanıma sahip alanlarda eğitim verilmektedir. Antrenmanlar, branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, Türkiye, Avrupa ve dünya derecesi yapan sporcularımızın birçoğu spor okullarımızdan yetişmiştir. 2019 yılında Selçuklu Spor Okulları'nda toplam 29 bin 96 sporcu eğitim gördü."

Selçuklu Spor Okulları'nda yıllara göre eğitim alan öğrenci sayısı şöyle:

2009: 480

2010: 535


2011: 1.404


2012: 1.904

2013: 2.697

2014: 7.000

2015: 12.040

2016: 18.000


2017: 24.832

2018: 29.266

2019: 29.096

Selçuklu, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

UEFA duyurdu! En fazla borcu olan takım Fenerbahçe
Son dakika: ING Türkiye, konut kredisi faizini yüzde 0,94'e indirdi Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:14:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuklu Belediyespor, 2019'da yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]