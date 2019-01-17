Selçuklu'da 14 Bin 700 Haneye "Çok Yaşa Bebek" Hediyesi
30 dakika önce
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede bebek sahibi olan ailelerin sevincine "Çok Yaşa Bebek" projesi ile ortak oluyor.
Konya
'nın merkez Selçuklu
İlçe Belediyesi, ilçede bebek sahibi olan ailelerin sevincine "Çok Yaşa Bebek
" projesi ile ortak oluyor. Proje kapsamında şu ana kadar 14 bin 700 aile ziyaret edilerek hediyeleri teslim edildi.
Selçuklu Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılında başlattığı "Çok Yaşa Bebek" projesi ile bebek sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. "Çok Yaşa Bebek" Projesi ekipleri, ilçede ikamet eden yeni bebeği olmuş aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Ziyarette ailelere, içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyacını karşılayacak battaniye, zıbın, bebek ajandası, malzeme çantası, şampuan ve oyuncağın yer aldığı yeni doğan bebek seti hediye ediliyor. İlçede yürütülen fiziki belediyecilik faaliyetlerinin yanında sosyal belediyecilik faaliyetleri de bebek sahibi olan aileler tarafından büyük takdir görüyor. Selçuklu'da her yıl ortalama 10 bin bebeğin gözlerini dünyaya açtığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak yürüttüğümüz Çok Yaşa Bebek projesi ile yeni doğan bebeklerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz, ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Dünyaya gözlerini mutlu bir yuvada açan tüm çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu birer bireyler olarak yetişmeleri ülkemize ve devletimize hayırlı birer fert olmaları en büyük temennimizdir. Bebek sahibi olan ailelerimize mutlu bir yuva, sağlık ve huzur diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında ilçede yeni bebek sahibi olan aileler belirleniyor ve evlere ziyaretler gerçekleştiriliyor. Başkan Pekyatırmacı'nın hayırlı olsun dileklerini ailelere ulaştıran görevliler daha sonra getirdikleri hediyeyi aileye takdim ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi şu ana kadar 14 bin 700 ailenin mutluluğuna ortak oldu. Proje, Selçuklu'nun kırsal mahallelerinde de başarıyla uygulanıyor. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:38 Kaynak: İHA
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