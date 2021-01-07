Selçuklu'da 2020 yılında 4 bin 83 çift mutluluğa evet dedi - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2020 yılında 4 bin 83 çiftin nikahını kıydı. Nikah işlemlerinin pandemiye rağmen yoğun olduğu bir yıl geride kalırken nikah akitlerinde tüm pandemi tedbirlerine azami derecede riayet edildi.

Selçuklu Belediyesi Evlendirme Memurluğunda geçen yıl 373'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 83 çift nikah masasına oturarak mutluluğa evet dedi. Nikah akitlerinin gerçekleştiği törenlerde pandemi kurallarına hassasiyetle dikkat edildi. Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, "2020 yılında Selçuklu Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne 4 bin 245 çift başvuru yapmış olup bunlardan 4 bin 83 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Yabancı vatandaşların da talepleri alınarak 373 çiftin nikahı kıyıldı. Selçuklu ilçemizde ikamet eden ancak nikah akitlerini diğer il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 120 çifte de 'Evlenme İzin Belgesi' verildi. Ayrıca farklı illerden izin belgesi ile müracaat eden 191 çiftin de nikahı Selçuklu Belediyesince kıyıldı. 162 çiftin ise işlemleri tamamlamış ve kendilerine nikah akitleri için randevu verilmiş; fakat evlenmekten vazgeçtiklerini beyan etmeleri üzerine dosyaları iptal edilmiştir" denildi.

2020 yılında Selçuklu Belediyesine başvurarak evlenen tüm çiftlere Selçuklu Belediyesi tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. - KONYA