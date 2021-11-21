Selçuklu'da 3 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy Mahallesi'nde belirlenen alanda üç bin fidanı toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu'nun Sarayköy Mahallesinde belirlenen alanda üç bin fidanı 2 bin 600 gönüllünün katılımıyla diktiği belirtildi.

Açıklamada, Takkeli Dağ'ın eteğindeki alanda karaçam ve sedir fidanı ile badem ve palamut tohumlarının ekiplerin yardımıyla doğaya kazandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyeleri katıldı."

Açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Bugün Selçuklu ilçemizde Çevre ve Sıfır Atık Platformunun toplam 2 bin 600 gönüllüsü var artık. Bütün gönüllülerimizle birlikte fidan dikim sahamızda Çevre ve Sıfır Atık Platformunun gönüllü ormanında fidan dikim faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Üç bin tane fidanı toprakla buluşturuyoruz. İlçemizde her gün ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyoruz. En önemli hususlardan bir tanesi çevre, iklim değişikliği ile birlikte çevrenin ve doğanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu yüzden burada yeni belirlediğimiz alanda platform üyelerimiz ile birlikte bu faaliyetlerimizi başlatmış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de Çevre ve Sıfır Atık Platformuna üye olan her gönüllümüz için bir fidanı bu ormanda toprakla buluşturmuş olacağız. Hedefimiz Konya'mızda özellikle Selçuklu ilçemizin hemen batı kısmında yer alan Takkeli Dağ ve civarındaki alanda bütün alanlarımızı ağaçlandırmak ve Konya'mızdan bakıldığında yeşil dışında bir rengin görülmemesini istiyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor."