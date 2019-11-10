Selçuklu'da 3 yeni tesis hizmete sunulacak

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapımı devam eden 2 kapalı semt pazarı ve Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yapılan spor salonu çalışmalarında sona gelindi.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sancak Mahallesi'nde Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yapılan spor salonuyla, Kosova ve Bosna Hersek mahallelerinde yapımı süren kapalı semt pazarlarını inceledi.

Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ilçeye modern yaşam alanları oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Pekyatırmacı, bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayan fonksiyonel kapalı semt pazarlarının ve Sancak Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan spor salonunun kısa sürede hizmete sunulacağını belirtti.

Pekyatırmacı, başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle yaptığı inceleme gezisinde, ilçe halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama her türlü tesisi ilçeye kazandırmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin yerinde değerlendirildiğini, bu amaçla modern kapalı semt pazarlarıyla daha geniş kapasitede hizmet verileceğini dile getiren Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturuyoruz. Hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlıyoruz. Pazar yerlerimizde yaz aylarında kepenkler açılarak daha ferah bir ortam oluşturulurken, kışın kepenkler kapatılarak tamamen kapalı bir ortam oluşturuluyor. Pazar yerlerimizi en kısa zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Selçuklu, bugüne kadar yapılan ve yapımı devam eden tesislerle spor yatırımlarında Avrupa standartlarına ulaştı. Gençlerimizin spor yapabilecekleri alanları tesis ediyoruz. Spora ve sporcuya önem veriyoruz. Yapılan tesislerimizin gençlerimize, Selçuklu'muza ve Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."