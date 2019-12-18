Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yerinde sona yaklaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yerinde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yerinde sona yaklaşıldı

6 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan kapalı pazar alanında yapım çalışmalarında sona gelindi.

Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yerinde sona yaklaşıldı, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan kapalı pazar alanında yapım çalışmalarında sona gelindi.


Selçuklu Belediyesi tarafından önceki yıllarda hizmete sunulan semt pazarlarına ilave olarak mevsim koşullarına uygun konforun ön planda tutulduğu modern pazar yerlerinin inşaat çalışmaları tamamlanıyor. Bosna Hersek mahallesinde yapımı devam eden ve 5 bin metrekare alana sahip pazar yerinin yapımında sona gelindi. Diğer Kosova ve Mehmet Akif Mahallelerinde yapımı süren semt pazarlarının da yakın zamanda tamamlanması planlanıyor. İlçe genelinde bölge halkının ve pazar esnafının kullanım kolaylığı açısından tercih ettiği fonksiyonel kapalı semt pazarlarına yenileri kazandırılıyor. Türkiye'de semt pazarları konusuna farklı bir bakış açısı getiren Selçuklu Belediyesi, pazarlarda farklı meslek gruplarının aynı çatı altında yoğunlaşmasını önleyerek farklı günlerde rahat bir ortamda alışverişin yapılmasına olanak sağlıyor. İnşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü yeni semt pazarlarının, bulunduğu mahalleye kazandırdığı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yazın ve kışın kullanım kolaylığı sağlıyor. Modern altyapının fonksiyonel tasarımla birleştiği kapalı pazar yerlerinde giriş ve çıkışlar başta olmak üzere vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesine önem veriliyor.


Bosna Hersek Mahallelerinde yapımında sona yaklaşılan ve kısa süre sonra hizmete açılacak olan kapalı semt pazarlarında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'daki pazar yerleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla Bosna Hersek Mahallesi'ne de bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarı kazandırıyoruz. Yapımını tamamladığımız Bosna Kapalı Pazarı ile hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlayacağız. Pazar yerlerimizi en kısa zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" dedi. - KONYA

Saraybosna, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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